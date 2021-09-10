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Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti - Son Dakika

Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti

10.09.2021 16:10

Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti 17 yıllık yarış tarihinin en büyük, en güçlü, en sağlam ve en hızlı arabası Denizli'nin Çameli ilçesinde liseli öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' isimli elektrikli otomobil, katıldığı 2021 Teknofest...

Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti

17 yıllık yarış tarihinin en büyük, en güçlü, en sağlam ve en hızlı arabası

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde liseli öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' isimli elektrikli otomobil, katıldığı 2021 Teknofest Elektromobil yarışlarında 64 araba arasından ilk 15 araç içerisine girdi. Karaman Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları'nda ise en hızlı araç olarak kayıtlara geçti.

Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2021 Teknofest Elektromobil yarışlarına katılmak için proje geliştirmeye karar verdi. 11 kişilik kadroyla çalışmalara başlayan öğrenciler yaklaşık 2 ay sonra 'Karaman' ismini verdikleri elektrikli otomobili tasarladı. Yapılan test sürüşünde 120 kilometre menzili ve saatte 145 kilometre hızı ile dikkat çeken elektrikli otomobilin, kilometrede 4 kuruş değerinde yakıt tükettiği ortaya çıktı. Katıldığı 2021 Teknofest Elektromobil'de Denizli'yi temsil eden Karaman, verimlilik yarışlarında ise tüm rapor süreçlerini, zorlu testleri ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayarak 64 araba arasından ilk 15 araç içerisinde kendisine yer buldu. Karaman, üstün bir başarıyla geçtiği tüm zorlu testler sonrası 17 yıllık yarış tarihinin en büyük, en güçlü, en sağlam ve en hızlı arabası olduğunu tüm izleyicilerin önünde ispatladı.

"Aracımızın ön kısmını klasik, arka kısmı ise modern"

Yaklaşık 2 ay süreyle arabayı tasarladıklarını ve görünümünü iki şekilde yaptıklarını belirten takım kaptanı Nejla Özlem Öztürk, "Biz daha önce Milli Eğitim Bakanlığının robot yarışmalarına katılmıştık. Teknofest'e ilk defa lise öğrencilerinin katılacağını öğrendik. Hocalarımız bize anlattı ve 'Katılır mıyız' diye sordu. Bizde katılmak istediğimizi söyledik, hırslandık. Bizim ilçemiz kent merkezine en uzak ilçelerden biri olduğu için biraz zorlandık. İhtiyacımız olan malzemeler gerektiği zaman gelmedi. 11 kişilik bir ekiple 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık. Ekibimizin yarısı aracın eski bir model olsun isterken diğer yarısı modern bir model istedi. Bizde aracımızın ön kısmını klasik, arka kısmını ise modern yaparak ortayı bulduk" ifadelerini kullandı.

"Dayanıklılık konusunda çoklu zorlu süreçlerden geçti"

Yarışma süresinde bir çok aksaklığa rağmen başarı elde ettiklerini ifade eden aracın pilotu Mehmet Köse, "Aracımızı tamamladıktan sonra İzmit Körfez'de yarıştık. Yarışma sürecinde bir çok aksaklık yaşadık. Jantımızda ve ön takımlarımızda kırılmalar oldu. Elektrik elektronik devrelerimiz yandı. Yine de gayretle çalıştık ve yaptık. 64 araç içerisinden teknik kontrollerden 21 araç geçti. Bizde bu 21 aracın içerisindeydik, piste çıkmayı başardık. Aracımız büyük olduğu için fazla tur atma şansımız olmadı. Aracımız saatte 130 kilometre hıza çıkabiliyor, 170 kilometre menzile sahip. Kilometrede 4 kuruş enerji kullanıyor. Akü güvenliği için 6 saatte tam dolum oluyor ancak hızlı şarj ile daha kısa sürede şarj edebilmek mümkün. Yarışta en hızlı, büyük ve güçlü araç bizimkiydi. Dayanıklılık konusunda çoklu zorlu süreçlerden geçti. Birçok araçta yapılamayan şeyler bizim araçta yapıldı" dedi.

Yarışın ardından öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' isimli elektrikli otomobil, Denizli Ticaret Odası önünde vatandaşlara tanıtmak amacıyla sergilendi.

Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti
Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti
Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti
Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti

Otomobil, Denizli, Karaman, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlili öğrencilerin tasarladığı 'Karaman' en hızlı araç olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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