Son Dakika Haberleri: Denizlili Sanayicinin Kömür Talebi Karşılanacak

Denizlili Sanayicinin Kömür Talebi Karşılanacak

1 saat önce

Denizli Sanayi Odası (DSO) meclis toplantısında dile getirilen sanayicilerin kömür temininde yaşadıkları sorunların çözüme kavuştuğu bildirildi.

Denizlili Sanayicinin Kömür Talebi Karşılanacak, System.String[]
Denizli Sanayi Odası (DSO) meclis toplantısında dile getirilen sanayicilerin kömür temininde yaşadıkları sorunların çözüme kavuştuğu bildirildi.

DSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Denizli sanayisinde tekstil sektörü başta olmak üzere birçok sektörde üretim sürecinin önemli bir girdisini oluşturan kömürün tahsisi ile ilgili problemin DSO'nun ocak ayı meclis toplantısında gündeme geldiği belirtildi.

Her sene sanayicilerin, kapasite kullanım oranlarına uygun olarak Ege Linyit İşletmelerinden kömür talebinde bulundukları fakat talep ettikleri tutarların çok altında tahsis aldıkları dile getirilen açıklamada, "Bu sene özellikle elektrik ve doğal gaz zamlarının işveren üzerinde ciddi maliyetler doğuracak şekilde artması sonucu kömür talebi artmış ve sanayicilere yapılan kömür tahsislerinin taleplerin çok altında kalması, üretim kanadında sorunlara neden olmuştu. Konuyla ilgili görevlendirilen Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Denizlili sanayicilerin tahsis edilen miktarların tamamını alacaklarını müjdeledi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Kömür İşletmelerinin üretimi, biz sanayicilerin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Bu nedenle sanayici kömür ihtiyacını dışarıdan sağlamaya çalışıyor ki bunun için de 2,5 kata yakın bedeller ödüyor. Bu nedenle biz sanayiciler olarak bu tahsisler yapılırken sanayicilere öncelik verilmesini istiyoruz. Kendisi de aslen sanayici olan milletvekilimiz Şahin Tin, geçen sene olduğu gibi bu sene de konuyla ilgilendi ve sanayicimize kömür tahsisini sağladı. Özellikle tekstil sektörü temsilcileri olarak kendisine teşekkürü borç biliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Denizli Sanayi Odası, Denizli, Ekonomi
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