Denizlili şehit Emin Güngör'ün annesi hayatını kaybetti - Son Dakika

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan , şehidin annesine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Şehit Güngör'ün annesi için Güney Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güngör'ün cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, Suriye 'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün annesi hayatını kaybetti.

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