Denizlili sporcudan Türkiye şampiyonasında 3.'lük gururu
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu, Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyespor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu
, Ankara
'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası'nda 3. oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden bir başarı haberi daha geldi. 25-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na, Türkiye genelinde 3 bin sporcu katıldı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan Sueda Ongun'un ardından Gizem Nur Köroğlu da Türkiye 3.'sü olarak Denizli'yi gururlandırdı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, 200'e yakın sporcunun mücadele ettiği 51 kilogram kategorisinde Denizli'ye Türkiye 3.'lüğü getiren Köroğlu'nu tebrik etti. - DENİZLİ
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