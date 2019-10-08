Son Dakika Haberleri: Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü
Son Dakika Spor Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü

Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.


Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 1-6 Ekim 2019 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlendi. Yarışma boyunca başarılı bir grafik çizen Denizli ekibi turnuvadan madalyalarla ayrıldı.


Gençlik Hizmetleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına yarışan Fatma Demirhan, genç bayanlarda 29 sporcu arasından sıyrılarak Türkiye 3.'sü olmayı başardı.


Minik erkeklerde de iyi neticeler alan Denizli ekibi takım halinde 3.'lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Türkiye, Denizli, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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