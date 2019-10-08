Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü

Minik erkeklerde de iyi neticeler alan Denizli ekibi takım halinde 3.'lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

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