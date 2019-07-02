Denizlili sporcuların büyük başarısı

Denizli Ege Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri yarışlarından başarı ile döndü.

Denizli Ege Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri yarışlarından başarı ile döndü.



Yarışmaya katılan Selin Erdoğdu 10 yaş kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü ve Türkiye 9-10 yaş klasmanı sırlamasında Türkiye 4. oldu. Hasan Akçay geçen haftaki 22 Haziran Foça Açıksu milli takım seçmesi 10 kilometrede Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı. Ela Tire isimli sporcu ise 9 yaş kategorisinde Türkiye 4., 9-10 yaş genel klasmanında Türkiye 11.'si oldu. Nisa Arısan, Kuzey Taban Ahmet Yavuz Tekinkaya, Tunahan Şahin, Başar Erten, İshak Tekeli, Yavuz Uyumaz ve Efe Yiğit isimli sporcularda göstermiş olduğu performanslarından dolayı Denizli'yi triatlon ve aquatlon branşlarında temsil ettiler. Antrenörleri Serhat Kaynak ve Sadık Kaynak ise sporcuları tebrik edere, başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!

Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi