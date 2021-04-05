Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj - Son Dakika

Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj

05.04.2021 15:03
Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj, System.String[]

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün kick boks sporcuları 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasından derece alarak dönmek istiyor.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün kick boks sporcuları 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasından derece alarak dönmek istiyor. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale 2021 yılında sporla da adını andıracak" dedi.

Pamukkale Belediyesi, adını sporda da duyurmak için Pamukkale Belediye Spor Kulübü'ne bağlı tüm branşlardaki sporcuları desteklemeye devam ediyor. 2015 yılında kurulan kulüp, 2019 yılı itibariyle branş sayısını artırarak, sporun her dalında başarılara imza atarak Pamukkale Belediyesi'nin adını duyurmayı planlıyor. 2020 yılında aktif olan kick boks dalında sporcular önemli bir şampiyonaya hazırlanıyorlar. Antrenör Zekai Doruk gözetiminde yapılan çalışmalarda sporcuların hırsı dikkat çekti. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Takımı, 8-11 Nisan 2021 tarihinde Antalya'da yapılacak 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasına hazır hale geldi. "Hedefimiz Pamukkale Belediyesi olarak, kick boks branşını Denizli'de yaygın hale getirmek" diyen Antrenör Zekai Doruk, "Pandemiden dolayı sekteye uğrayan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kupası müsabakalarında Ahmet Burak Canbeldek, Nazife Güçlü ve Emre Özeren milli takıma seçilebilmek için mücadele edecek. Sporcularımız burada derece alırlarsa, Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var. Orada da derece alırlarsa ülkemizi temsil etme hakkına sahip olacaklar" diye konuştu.

Kick bokscular Ahmet Burak Canbeldek, Nazife Güçlü ve Emre Özeren ise hedeflerinin Milli Takım'a girerek, ay yıldızlı bayrağı turnuvalarda dalgalandırmak olduğunu belirttiler. Sporcular, Pamukkale Belediyespor bünyesinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Pamukkale sporla da anılacak"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün yöneticileri ve sporcularının katıldığı toplantıda 2021 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pamukkale'nin spor ilçesi olması hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Örki, "Bu doğrultuda 2021 yılı sporda atılım yılımız olacak. Geçtiğimiz yıldan itibaren kulübümüzdeki aktif branş sayımızı artırdık. 2020 yılında alt yapısını oluşturduğumuz alanlar 2021 yılında coşacağız. Hem takım sporları hem de bireysel sporlarda elde edilen dereceler bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yakın zamanda ilçemizde birçok tesisin inşası başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Bu tesislerle birlikte birçok branşta bünyemizde yer alan başarılı sporcularımız rol model olacak ve ilçemizin gençleri bu modelleri örnek alarak daha büyük başarıları elde edecekler. Bu yıl tüm Denizli'de olduğu gibi Pamukkale'mizde de tesis açısından muhteşem bir yıl olacak. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla başarılar elde etmesini sağlamak" dedi. Toplantıda Pamukkale Belediyespor'un 2021 yılındaki faaliyetleri de konuşuldu. - DENİZLİ

Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj
Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj
Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj
Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj
Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj

Kick Boks, Pamukkale, Antalya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlili sporcuların milli takım hayali için zorlu viraj - Son Dakika Spor


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