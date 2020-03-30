Denizlili tekstil firmaları koronavirüs önlemlerini üst seviyeye çıkardı - Son Dakika

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentte faaliyet gösteren tekstil firmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini üst seviyede tuttuğunu bildirdi.



Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, üretime devam eden tekstil firmalarının Kovid-19 kapsamında aldıkları önlemlerin devam ettiğini belirtti.



Fabrikalardaki çalışma alanlarının sürekli dezenfekte edildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kentte faaliyet gösteren tekstil firmalarının yeni tip koronavirüs tedbirlerini üst seviyede tutarak gerekli önlemleri almaktadır. Ortak çalışma ve dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi korumaya dönük önlemler de hayata geçirildi. Servislerde, yemekhanelerde ve vardiyalarda sağlık ve hijyen koşulları sağlandı. Fabrika girişlerinde çalışanların ateşleri kontrol ediliyor."

Memişoğlu, bu zorlu günleri hep beraber geride bırakacaklarına inandığını aktardı.