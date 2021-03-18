Denizlili tekvandocudan altın madalya

PAMUKKALE Belediyesporlu tekvandocu Ceyda Gencer, 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı. İstanbul'da 10-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 46 ülkeden 1500 sporcu mücadele etti. Pamukkale Belediyespor sporcusu Ceyda Gencer, 44 kiloda mücadele ettiği rakiplerin tamamını yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, önemli bir turnuvadan birincilikle ayrıldığı için gururlu olduğunu söyledi. Rakiplerini mağlup edip turnuvayı altın madalyayla tamamladığını ifade eden Gencer, "Turnuvaya iyi hazırlanmıştık. Birincilikle tamamladığım için çok mutluyum. Bana destek olan antrenörüm Abdullah Çırak ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi. Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de sporcuyu tebrik etti.