Denizlili turizmcinin Kovid-19 duyarlılığı - Son Dakika
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Denizlili turizmcinin Kovid-19 duyarlılığı

6 saat önce

Turizmci Halis Polat, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı, 700 yataklı otelini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane ya da karantina oteli olarak kullandırabileceğini bildirdi.

Denizlili turizmcinin Kovid-19 duyarlılığı, System.String[]

Turizmci Halis Polat, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı, 700 yataklı otelini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane ya da karantina oteli olarak kullandırabileceğini bildirdi.

Halis Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devletin ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Kovid-19'un daha fazla yayılmamasını ümit ettiklerini belirten Polat, şunları söyledi:

"İnşallah bu salgın ülkemizde daha fazla sayılara ulaşmaz. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Herkes bu konuda seferber olmuş durumda. Birlik beraberlik içinde bugünleri de atlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olması halinde biz de otelimizde hastane ve karantina olarak hizmet vermeye hazırız. Üniversite olur, başka bir kurum olur otelimizi tahsis edebiliriz. Hiçbir şey halkımızdan önemli değil."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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