Denizlili üreticilerden harekata destek

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek için başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 20 ton elma, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görevli askerlere teslim edildi.

Çivril Belediyesince başlatılan kampanyada, üreticilerin bağışladığı yaklaşık 20 ton elmanın yüklü olduğu tır Akçakale'ye getirildi.

Meyvelerin güvenlik güçlerine teslim edilmesinin ardından açıklamada bulunan Çivril Belediye Meclis Üyesi Ümmü Dilek Aslan, amaçlarının Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğunu söyledi.

Çivril'deki çiftçiler, muhtarlar ve vatandaşların desteğiyle toplanan elmaları sınırda görev yapan askerlere getirdiklerini anlatan Aslan, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirdi.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ise harekat dolayısıyla Türk halkının birlik ve beraberliğine bir kez daha şahit olduklarını vurguladı.

Bunun bir örneğinin de Denizli'deki üreticilerden toplanan elmaların güvenlik güçlerine getirilmesi olduğunu aktaran Toprak, emeği geçen herkese teşekkür etti.