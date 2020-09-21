Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor - Son Dakika

Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan vatandaşlar, son günlerde artışa geçen korona virüs vakalardan dolayı oldukça tedirgin durumda. Sağlıklarının büyük bir tehlike altında olduğunu belirten vatandaşlar, vaka artışının önüne geçilebilmesi için sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmasının gerekli olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, Denizli'de, korona virüs vakalarının, geçtiğimiz aya göre yüzde 60 artış gösterdiğini açıkladı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Denizli'de yaşayan vatandaşlar tedirginliğe kapıldı. İnsanların kurallara yeterince uymadığı için vaka sayısındaki artışın devam ettiğini düşündüklerini belirten birçok vatandaşlar, bu artışın devam etmemesi için yeniden sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması gerektiğini söyledi.

"Bana bir şey olmaz düşüncesindeler"

İnsanların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyma konusunda çok kötü durumda olduklarını söyleyen Ramazan Altuğ, "Sadece kendilerini düşünerek değil, başkalarının hayatlarını etkileyebileceklerini de düşünerek yaşamalılar. Genç insanlar bana bir şey olmaz düşüncesindeler maalesef. Sokağa çıkma yasağı artışın önüne geçebilir ama bir yerde de çözüm değil. Sonuçta şuan ülkenin ekonomisi kırılgan durumda. Halkımız kendi sorumluluğunu yerine getirirse daha iyi olur. Hükümetin zorlamasıyla evime kapanacaksam, onlar zorlamadan da kapanabilirim" dedi.

"Sokağa çıkma yasağı getirilmeli"

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik uygulanan kısıtlamalarının birden kaldırılmasından dolayı artışın yeniden başladığını düşündüğünü söyleyen Osman Ar, "Sokağa çıkma yasağı getirilmeli ama bazı şeyler kademeli olmalı. Kademe kademe olursa insanlar alıştığı için yeniden sokağa çıktıklarında çok büyük bir şey olmaz" diye konuştu.

"İnsanlara eğitim verilmeli"

Hala maske takmayan ve kurallara uymayan kişilerin olduğunu belirten Alper Alpa, "Belli bir artıştan sonra yeniden sokağa çıkma yasağı getirilmeli ama ondan önce insanlara televizyon üzerinden ya da kamu spotu olarak eğitim verilmeli ve ne kadar önüne geçilebileceği anlatılmalı" ifadelerini kullandı.