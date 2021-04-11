Vücut geliştirme sporcusunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

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Spora amcasının açtığı karate kursuyla başladığını, ailesinde de sporcular bulunduğunu aktaran Aslan, başarıya ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Aslan, en büyük hayalinin Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Fatih Aslan, 31 Mart-4 Nisan'da Antalya 'da düzenlenen şampiyonada, erkekler fizik 176 santimetre kategorisinde 13 rakibi arasında birinci olarak Milli Takım'a seçildi.

Vücut geliştirmede Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde kendi kategorisinde birincilik elde eden Fatih Aslan 'ın hedefi Avrupa'da şampiyonluk elde etmek.

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