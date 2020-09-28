Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında - Son Dakika

Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Azerbaycan'a yapılan saldırı nedeniyle Ermenistan'ı kınadı.

Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında, System.String[]

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Azerbaycan'a yapılan saldırı nedeniyle Ermenistan'ı kınadı.

Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırıya tepkiler artarak devam ediyor. Yörükler olarak Azerbaycan Ordusunun birer askeri olarak ön cephede görev almaya talip olduklarını belirten Başkan Ceylan, "Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk oluşturan Hocalı Soykırımı başta olmakla binlerce masum insanın ölümünde kanlı mührü bulunan, uluslararası hukuku yok sayarak işbirlikçilerinden aldığı destekle Güney Kafkasya'da savaş oyunları peşinde koşan Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ta ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle 8 Ekim tarihinde Paşinyan hükümetinin istifası talepi ile gerçekleştirilmesi düşünülen ve tüm siyasi partilerin iştirak edeceği mitingin engellenmesi amaçına da hizmet eden, Azerbaycan'a saldırı, bunun sonucunda masum insanların öldürülmesi Paşinyan hükümetinin baş vurduğu ahlaksız bir popülizm örneği olarak tarihe geçecektir! Ayrıca, son dönemlerde Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yaşanan olayların ardından Ermenistan tarafından önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine taruz yapılması akabinde Rusya tarafından yasalara aykırı şekilde silah sevkiyatı gerçekleştirilmesi ve bu sabah yaşanan olaylar meselenin sadece Azerbaycan Ermenistan münakaşası değil derin hesaplar peşinde koşan gizli ellerin kirli oyunu olduğuna delalet etmektedir. Rusya'nın bölgedeki ileri karakolu olan Ermenistan'ın eliyle nelerin peşinde olduğunu hepimiz sorgulamalıyız" dedi

İki devlet bir milletiz

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunun asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ceylan, "Bu gün, Türk Devlet yetkilileri tarafından Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında her koşulda Azerbaycan'la birlikte olduğunun ifade edilmesini Türkiye olara şükranla karşıladık. Hepimiz, Can Azerbaycan'ın yanındayız ve vatan topraklarının işgaline son verilmesi için Ermenistan'ın saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan Ordusunun birer askeri olarak ön cebhede görev almaya talibiz ve Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır! Can gardaşım Azerbaycan yalnız değildir. iki devlet bir milletiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında
Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında
Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında

Ermenistan, Azerbaycan, Yörükler, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizlili Yörükler Azerbaycan'ın yanında - Son Dakika

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