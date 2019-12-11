Denizlili yüzücüler 4 madalyayla döndü - Son Dakika
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Denizlili yüzücüler 4 madalyayla döndü

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un yüzücüleri, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü.

Denizlili yüzücüler 4 madalyayla döndü, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un yüzücüleri, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü.

Ankara'da 1300 sporcunun katıldığı finallerde kurbağalama, serbest ve karışık stilde yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest dalda yüzen Kağan Kurugöz bronz madalya kazanırken, serbest ve karışık stillerde Yağmur Erkan da bronz madalyayı boynuna taktı. Kurbağalama ve serbest stilde yarışta ise Nisa Yeniay bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcuların Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzlarında yetiştiğine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor" dedi.


Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:49 Kaynak: DHA
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