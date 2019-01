Denizlili Ziyaretçiler Sındırgı'ya Hayran Kaldı

İş ve farklı sebeplerle Türkiye'nin ve Dünya'nın çeşitli yerlerine göç etmiş Sındırgı'lılar ilçenin doğal güzellikleri, termali, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı için bulundukları bölgelerde gönüllü kültür elçiliği görevini üstleniyor. İlçenin kültürünü sözle anlattıkları gibi, bulundukları bölgeden Sındırgı'ya çeşitli turlar düzenleyerek ziyaretçilerin Sındırgı'ya gelmesini sağlıyorlar. Sındırgı Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonlarla ilçeye hem ziyaretçi kazandırılıyor, hem de ilçenin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Denizli'de görev yapan Cansu öğretmen de gönüllü kültür elçilerinden biri. Tam bir Sındırgı aşığı olan Cansu Demircan görev yaptığı okuldaki öğrenci ve velilerle birlikte ilçeye tur düzenledi. Termal tesislerde konaklayan kafile Sındırgı Belediyesi rehberliğinde ilçeyi gezme fırsatı buldu. Belediye Hizmet Binasında başlayan mini gezi Akpınar Yaşam Merkezi, Sındırgı Belediyesi Güreş Evi, Şerif Paşa Sanat Sokağı, Hanımeli Çarşısı gibi alanlarda devam etti. Kafileye Sındırgı Belediye Başkan vekili Gürkan Özgür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak eşlik etti.

Sındırgı'yı çok sevdiğini ve ilçenin değerlerini her yerde anlattığını belirten Cansu Demircan " Bir yerin gelişmesini ve tanınmasını istiyorsanız her şeyi hazır beklemeyeceksiniz. Özellikle dışarıda yaşayan Sındırgılılara hemşerilerime sesleniyorum. Aslında herkes doğduğu yerin bir kültür elçisidir. Ben bunu severek yapıyorum. İlçemin daha çok tanınması için elimden gelen her şeyi de yapmaya devam edeceğim". Dedi.

Cansu öğretmenin velileri de ilk başta isteksiz olarak gelsek de Sındırgı'yı çok beğendiklerini belirterek güzel gezi için teşekkürlerini iletti.

Eşsiz termal kaynakları, muhteşem doğası ve tarihi kültürüyle doğal şehir Sındırgı ziyaretçilerini bekliyor.