- Denizlililer karın keyfini çıkardı - Son Dakika

- Denizlililer karın keyfini çıkardı

18.01.2021 16:58

- Denizlililer karın keyfini çıkardı Vatandaşlar karın keyfini çıkartırken, Büyükşehir kar mesaisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi kar mesainde Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için...

- Denizlililer karın keyfini çıkardı

Vatandaşlar karın keyfini çıkartırken, Büyükşehir kar mesaisinde

Denizli Büyükşehir Belediyesi kar mesainde

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kentin dört bir tarafında çalışma gerçekleştirdi. Parklarda karın keyfini çıkartan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Denizli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda bekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında karla mücadele çalışması yaptı. Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte Denizli merkezde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Askeri Yol, Ulus Caddesi, Ali Marım Bulvarı, 29 Ekim Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçelerde de teyakkuza geçti. Bu kapsamda ekipler, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yaptı.

Vatandaşlar karın keyfini çıkartarak hatıra fotoğrafları çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışmalarının yanında vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlardaki kaldırımlarda da kar temizliği gerçekleştirdi. Şehirde aniden bastıran kar yağışı sevinçle karşılanırken, büyükşehir belediyesinin kente kazandırdığı yeşil alan ve parklar da beyaza büründü. Yeşil alanların beyaz gelinlikle buluştuğu eşsiz manzaralar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtünün kapladığı parklara giden vatandaşlar karın keyfini çıkartırken bol bol hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

"İnşallah bu bereket yağmaya devam eder"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelede büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Başkan Zolan tüm ekiplere teşekkür etti. Kar yağışının sürmesini dileyen Başkan Zolan, "Karın, beyaz bereketin verimli topraklarımızla buluşması ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür kar yağışından dolayı şehrimizde ciddi bir sıkıntı yok. İnşallah bu bereket yağmaya devam eder" dedi.

- Denizlililer karın keyfini çıkardı
- Denizlililer karın keyfini çıkardı
- Denizlililer karın keyfini çıkardı
- Denizlililer karın keyfini çıkardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Denizlililer karın keyfini çıkardı - Son Dakika


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