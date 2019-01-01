Son Dakika Haberleri: Denizlililer Naylon Poşet Uygulamasına Hazırlıksız Yakalandı

Denizlililer Naylon Poşet Uygulamasına Hazırlıksız Yakalandı

44 dakika önce

Denizlililer naylon poşet uygulamasına hazırlıksız yakalandıDenizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı.

Denizlililer naylon poşet uygulamasına hazırlıksız yakalandı

Denizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken bazıları tarafından ise eleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapan vatandaşları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı vatandaşlar, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen bazı vatandaşların aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirtip, Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:31 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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