Denizlililer Oylarını Kullanıyor
41 dakika önce
DENİZLİ'de 754 bin 368 seçmen, saat 08.00'den itibaren 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı.
DENİZLİ'de 754 bin 368 seçmen, saat 08.00'den itibaren 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı. Denizli
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler, oy kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçecek olan vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Denizli genelinde 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanıyor. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: DHA
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