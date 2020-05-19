Denizlililer saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Denizlililer saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Esnaf 19 Mayıs coşkusunu meşale yakıp, İstiklal Marşı okuyarak yaşadı

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Bir esnaf ise 19 Mayıs coşkusunu arkadaşı ile birlikte yaktığı meşale eşliğinde okuduğu İstiklal Maşı ile yaşadı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümününde vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve sokağa çıkarak İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nı bazı vatandaşlar İSE dükkanın önünde meşale yakarak, hazır ol vaziyetine geçerek okudu. 19 Mayıs'ın 101. yılında saat 19.19'da kaldırımda Türk bayrağı açarak arkadaşı ile birlikte İstiklal Marşı okuyan Doğukan Karataş, "Atatürk sonuçta bu milleti gençliğe emanet etti. Gençler hiçbir zaman maddi yöne değer vermeyen birisiydi, maneviyat onlar için her şeydir. Bu yüzden de gençliğe emanet ettiğini düşünüyorum bu memleketi ve bizde görevimizi yeterince yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, 81 ilde olduğu gibi Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okundu.