Denizlispor: 0 MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
90+4. dakikada Ankaragücü hücumunda bir anda ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan İlhan, plase vuruşla kaleci Hüseyin'i geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx
Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx (Lopes dk. 80 ?), Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx (Olcay dk. 65 x), Rodallega xx (Estupinan dk. 75 x)
Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Alihan, Özgür,
Teknik Direktör: Levent Kartop
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Fatih xx (Boada dk. 75 x), Stanojevic xx, Sedat xx (Ender dk. 46 x), Lukasik xx, Lobjanidze xx (Sıtkı dk. 86 ?), Scarione xx (İlhan dk. 86 xx), Michalak xx (Mahmut dk. 62 x), Orgill xx
Yedekler: Mert, Orkan, Emre, Berke
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: İlhan (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Aissati, Hüseyin (Denizlispor), Ender (MKE Ankaragücü) - DENİZLİ