Son Dakika Haberleri: Denizlispor 1 Temmuz'da kampa girecek
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Denizlispor 1 Temmuz'da kampa girecek

3 saat önce

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak.

Denizlispor 1 Temmuz'da kampa girecek, System.String[]
Süper Lig'e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak. Horozlar ilk etap kampı için Erzurum'a gidecek.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Ege temsilcisi, 1 Temmuz'da ilk etap kampı için Erzurum'a gidecek. 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışacak yeşil-silahlı ekip, 3 gün izin yapıp yurt dışına gidecek. Yurt dışındaki kampın yeri henüz belli olmazken, Avusturya'nın gidilmesi bekleniyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Erzurum, Denizlispor, Spor
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