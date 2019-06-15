Denizlispor 1 Temmuz'da kampa girecek
3 saat önce
Süper Lig'e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Süper Lig'e yükselen Denizlispor
, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak. Horozlar ilk etap kampı için Erzurum
'a gidecek.
Spor Toto 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Ege
temsilcisi, 1 Temmuz'da ilk etap kampı için Erzurum'a gidecek. 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışacak yeşil-silahlı ekip, 3 gün izin yapıp yurt dışına gidecek. Yurt dışındaki kampın yeri henüz belli olmazken, Avusturya
'nın gidilmesi bekleniyor. - DENİZLİ
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