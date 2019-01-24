Son Dakika Haberleri: Denizlispor 10 Yıldır Ödenmeyen Aidat Ücretlerini İstedi

Denizlispor 10 Yıldır Ödenmeyen Aidat Ücretlerini İstedi

2 saat önce

Denizlispor Kulübü Yönetimi, yaklaşık 10 yıldır ödenmeyen 900 üyeye ait toplamda 1 milyon 285 bin TL'lik alacağının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Denizlispor 10 Yıldır Ödenmeyen Aidat Ücretlerini İstedi, System.String[]
Denizlispor Kulübü Yönetimi, yaklaşık 10 yıldır ödenmeyen 900 üyeye ait toplamda 1 milyon 285 bin TL'lik alacağının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim mali kaynak arayışına devam ediyor. Devre arasında yaklaşık 6 milyon liralık ödeme yapan yönetim, kulüp üyelerine aidat ödeme çağrısı yaptı. Yönetim, yaklaşık 10 yıldır ödenmeyen 900 üyeye ait toplamda 1 milyon 285 bin TL'lik aidat alacağının ödenmesi için çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Denizlispor Kulübü Derneği üyemiz, kulübümüz bu sezon sergilediği başarılı performans ile süper lig hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Hedefe yürüdüğümüz bu yolda siz değerli üyelerimizin destekleri son derece önemlidir. 'O Sene Bu Sene' sloganı ile çıktığımız bu yolda mali yükümlülüklerimiz giderek artmıştır. Bu yükün hafifletilmesi adına üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Bu konuda üyelerimizin hassasiyetini bekliyor, hedefe çok yaklaştığımız bu sezonda kulübümüze destek olmanızı diliyoruz" denildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Hatayspor'a Yenilerek Türkiye Kupasından Elendi Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar: Serdar'ın Sözleşmesini Yarın Feshedeceğiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:52:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor 10 Yıldır Ödenmeyen Aidat Ücretlerini İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]