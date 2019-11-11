Son Dakika Haberleri: Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
Son Dakika Spor Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

6 saat önce

Denizlispor, ligin 11. haftasında dün İstanbul'da zorlu rakibi Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi, System.String[]

Denizlispor, ligin 11. haftasında dün İstanbul'da zorlu rakibi Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Denizlispor aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor'un en yakın takipçisi ise aynı puana sahip Antalyaspor oldu.


Öte yandan dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu.

Denizlispor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Kemal Uçar'la ayrılan spiker Setenay Cankat, yeni aşka yelken açtı
Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı! İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]