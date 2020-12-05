Denizlispor 15 yıl sonra ilk peşinde

Süper Lig'de yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Denizli Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, güçlü rakibini 15 yıl sonra mağlup ederek haftalardır yer aldığı düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Süper Lig'de yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Denizli Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, güçlü rakibini 15 yıl sonra mağlup ederek haftalardır yer aldığı düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Süper Lig'de 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, 6 puanla haftaya 19'uncu sırada başlayan Ege ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te evinde 2-0 yendi. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Geçen sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, Fenerbahçe'yi evinde ağırladığı maçı 2-1 kaybederken rövanştan 2-2 beraberlikle ayrıldı.Denizlispor'da sakatlıkları süren Sakıb Aytaç Özgür Çek ve Mathieu Dossevi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Kenan Atik'in sahaya Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Özer, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega ilk 11'yle çıkması bekleniyor.



Son Dakika

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş

Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin

Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor

Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık