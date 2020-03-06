Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında - Son Dakika
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Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında

6 saat önce

SÜPER Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek son verip moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak.

Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında, System.String[]

SÜPER Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek son verip moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı kazandığı takdirde sarı-lacivertliler önünde 2004-2005 sezonundan sonraki ilk galibiyetini alacak. Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te Denizli'de oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Denizlispor, o tarihten bu yana rakibi karşısında 3 puanı bir arada göremedi. Denizlispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti.

Fenerbahçe'yle 2005-2006 sezonunun son maçında evinde 1-1 berabere kalıp rakibini şampiyonluktan eden Denizli, 2006-2007 sezonundaki iki maçtan da birer puanla ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, 2007-2010 yılları arasındaki 6 lig maçında ise sarı-lacivertlilere yenilmekten kurtulamadı. İki takım arasında bu sezon ilk yarıda 9 yıl aradan sonra Denizli'de oynanan lig maçını sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Denizlispor'da sakatlıkları süren Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacko yarın forma giyemeyecek. Aissati'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.


Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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