Son Dakika Haberleri: Denizlispor 2-0'ı çok sevdi
Son Dakika Spor Denizlispor 2-0'ı çok sevdi - Son Dakika Spor

Denizlispor 2-0'ı çok sevdi

6 saat önce

Sezonun açılış maçında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 yenerek 2019-2020 sezonuna merhaba diyen yeşil-siyahlılar, ertesi hafta da deplasmanda Antalyaspor'u aynı skorla yenmeyi başardı.

Denizlispor 2-0'ı çok sevdi, System.String[]

Sezonun açılış maçında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 yenerek 2019-2020 sezonuna merhaba diyen yeşil-siyahlılar, ertesi hafta da deplasmanda Antalyaspor'u aynı skorla yenmeyi başardı. Ligin 2'nci haftasından sonra düşüşe geçen Denizlispor 6 maçlık galibiyet hasretini Gençlerbirliği deplasmanında sonlandırdı. Ankara'da Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni de 2-0'lık skorla deviren Ege ekibi derin bir nefes aldı. Üst üste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a boyun eğerek yeniden düşüşe geçen Denizlispor bu kez Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmeyi bildi.


Ara vermeden bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayan Ege ekibinde, teknik direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçında sergilenen performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Takımın form grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Özdilek, "Futbolcularımız birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. İlk yarının sona ermesine 5 hafta kaldı. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu karşılaşmalardan maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi. Öte yandan, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Murawski, cezalı duruma düştüğü için Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor 2-0'ı çok sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]