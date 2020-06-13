Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek - Son Dakika

Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Pazartesi günü saat 21.00'de deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile yarın yola çıkacak.

Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Pazartesi günü saat 21.00'de deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile yarın yola çıkacak. Yarın öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek Denizlispor'da topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Uygun, Sivas'a galibiyet için gideceklerini dile getirdi, "Zor bir maçla başlayacağız. Ancak oyuncularıma inancım tam. Öncelikli hedefimiz 3 puan" dedi.

Denizlispor yönetimi, pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan satışının ardından yeşil-siyah logolu koruyucu maskeyi de piyasaya sürdü. Kolonyayı 30, dezenfektanı 50 TL'den satışa çıkaran yönetim, maske fiyatını da belirledi. Maskelerin tanesini 5 TL, 5'li paketi ise 25 TL'den satışa çıkaran yönetim, böylelikle kulübe gelir de sağlamış oldu. Siyah ve beyaz olarak logolu üretilen maskeler makbuz karşılığında 4 noktada satılıyor. Taraftarlar bu maskeleri, Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, Maliye Arkası Otoparkı, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri ve Denizlispor Store'dan (Atatürk Stadı yanı) temin edebilecek.


Denizlispor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek         
12:33
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir         
11:55
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
11:45
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı         
11:40
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü         
11:26
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı         
11:10
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek         
11:06
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz         
11:02
Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı         
10:59
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu         
10:47
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor         
10:20
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil         
10:17
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı         
10:13
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek         
10:13
Metruk binada işlenen cinayeti Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı         
10:02
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı         
10:01
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi         
09:47
Hüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası Hüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası         
09:44
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı         
09:38
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu         
09:37
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi         
09:28
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi         
09:22
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor         
09:18
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi         
08:59
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı         
08:58
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı         
08:51
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan dövüşçü Paige VanZant, ringlere dönüyor Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan dövüşçü Paige VanZant, ringlere dönüyor         
08:19
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı         
08:17
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
08:15
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 12:53:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]