Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi

Süper Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tam 9 yıl sonra lige geri dönen yeşil-siyahlılar sezona deneyimli çalıştırıcı Yücel İldiz'le başladı. İlk haftada evinde Galatasaray'ı yenerek maratona flaş bir şekilde başlayan Ege ekibinde, İldiz'le 7. hafta sonunda yollar ayrıldı. Dümene Mehmet Özdilek'i geçiren Denizlispor beklediği çıkışı yine yapamadı.



Özdilek yönetiminde 5 maç üst üste kazanamayan Denizlispor'da yönetim bir kez daha teknik direktör değişimine gitti. Takımın başına ise bu sezon Hes Kablo Kayserispor'da da çalışan Bülent Uygun getirildi. Denizlispor'la 4 müsabakaya çıkan Uygun, Kasımpaşa yenilgisiyle startı verirken ardından takımı toparladı. Denizlispor, BTC Turk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenip Fenerbahçe ile berabere kaldı. Son 3 maçta 7 puan toplayan Denizli ekibi toparlanma sürecine girmiş oldu.