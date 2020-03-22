Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi - Son Dakika Spor

Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi

6 saat önce

Süper Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi, System.String[]

Süper Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tam 9 yıl sonra lige geri dönen yeşil-siyahlılar sezona deneyimli çalıştırıcı Yücel İldiz'le başladı. İlk haftada evinde Galatasaray'ı yenerek maratona flaş bir şekilde başlayan Ege ekibinde, İldiz'le 7. hafta sonunda yollar ayrıldı. Dümene Mehmet Özdilek'i geçiren Denizlispor beklediği çıkışı yine yapamadı.


Özdilek yönetiminde 5 maç üst üste kazanamayan Denizlispor'da yönetim bir kez daha teknik direktör değişimine gitti. Takımın başına ise bu sezon Hes Kablo Kayserispor'da da çalışan Bülent Uygun getirildi. Denizlispor'la 4 müsabakaya çıkan Uygun, Kasımpaşa yenilgisiyle startı verirken ardından takımı toparladı. Denizlispor, BTC Turk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenip Fenerbahçe ile berabere kaldı. Son 3 maçta 7 puan toplayan Denizli ekibi toparlanma sürecine girmiş oldu.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:30 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor 26 haftada 3 teknik direktör değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]