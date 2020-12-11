Denizlispor, 5 eksikle İstanbul yolcusu

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip 5 eksikle İstanbul'a hareket edecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Horozlar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleşen son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde, öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman, yapılan taktik çalışmalar ile sona erdi.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılarda tedavileri devam eden Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek kafile listesine dahil edilmedi. Denizlispor'un Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

" Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Federico Varela, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Eren Kıryolcu, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega."

Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesi yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Ramazan Keleş düdük çalacak. - DENİZLİ