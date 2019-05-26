Son Dakika Haberleri: Denizlispor 53 yaşında

Denizlispor 53 yaşında

2 saat önce

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor 53. yaşını kutluyor.

Denizlispor 53 yaşında, System.String[]
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor 53. yaşını kutluyor.

26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Spor Toto 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e çıkan Denizlispor 53. yılını kutluyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yıl dönümüne ilişkin, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan şanlı Denizlispor'umuzun 53. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerine yer verilirken, yeşil-siyahlı taraftarlar ise bu özel günde bir araya gelerek 53. yılı ve şampiyonluğu kutlayacak.

Kulübün taraftar guruplarından Yeşil Cephe, 53. kuruluş yıl dönümü ve elde edilen şampiyonluğu bugün saat 21.00'da Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşarak kutlayacak. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Denizlispor, Spor
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