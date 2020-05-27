Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kuruluşunun 54'üncü yılını dün akşam havai fişek gösterisiyle kutladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kuruluşunun 54'üncü yılını dün akşam havai fişek gösterisiyle kutladı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan kutlamada Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de havai fişekler patlatıldı. Statta Denizlispor marşları da çalındı. Kısıtlama nedeniyle kutlamaya katılamayan taraftarlar için de sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeşil-siyahlı ekibin kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Denizlispor'u hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çetin, "26 Mayıs 1966 tarihinde futbol sevdalılarının bir araya gelip 3 amatör takımı birleştirerek oluşturduğu ve yeşil-siyah renklere büründürdüğü Denizlispor Kulübü, yarım asrı geçen zaman zarfında hem kent hem de ülke futboluna büyük katkılar sağlamıştır. Bir dönem Avrupa'da da al bayrağımızı dalgalandıran bu kulübe hizmet etme şansı bulduğum için büyük bir gurur yaşıyorum. Bu çınar, kulübe gönül veren yöneticisinden taraftarına kadar 1 milyondan fazla kalple daha da büyüyecek ve gönüllerde yer etmeye devam edecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:50 Kaynak: DHA
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