Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı - Son Dakika

Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı

Statta Denizlispor marşları da çalındı.

Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı, System.String[]

Statta Denizlispor marşları da çalındı. Kısıtlama nedeniyle kutlamaya katılamayan taraftarlar için de sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeşil-siyahlı ekibin kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.


Denizlispor'u hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çetin, "26 Mayıs 1966 tarihinde futbol sevdalılarının bir araya gelip 3 amatör takımı birleştirerek oluşturduğu ve yeşil-siyah renklere büründürdüğü Denizlispor Kulübü, yarım asrı geçen zaman zarfında hem kent hem de ülke futboluna büyük katkılar sağlamıştır. Bir dönem Avrupa'da da al bayrağımızı dalgalandıran bu kulübe hizmet etme şansı bulduğum için büyük bir gurur yaşıyorum. Bu çınar, kulübe gönül veren yöneticisinden taraftarına kadar 1 milyondan fazla kalple daha da büyüyecek ve gönüllerde yer etmeye devam edecektir" dedi.


Denizlispor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:16 

Son Dakika Spor Denizlispor 54. yaşını havai fişek gösterisiyle kutladı - Son Dakika Spor
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