Son Dakika Haberleri: Denizlispor 7 Futbolcuyla Görüşecek

Denizlispor 7 Futbolcuyla Görüşecek

16 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor, iç transferde 7 futbolcuyla masaya oturacak.

Denizlispor 7 Futbolcuyla Görüşecek, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor, iç transferde 7 futbolcuyla masaya oturacak. 

Yeşil-siyahlılarda geleceği belirsiz olan Cenk, Mehmet Taş, Muhammet Himmet, Gökhan Süzen, Cihan, Seddar ve Tisdell'in bu hafta yönetimle bir araya geleceği ve yapılacak görüşmenin ardından takımda kalıp kalmayacaklarının netleşeceği öğrenildi. 4 Ocak'ta resmen açılacak ara transfer döneminde 3 takviye yapmayı planlayan Denizlispor'da, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat alternatifli bir listeye sahip olduklarını dile getirdi. 

En iyi futbolcuları Denizlispor'a kazandıracaklarını anlatan Ali Fırat, "Bizim istediğimiz oyunculara başka kulüpler de talip oluyor. Bu da maalesef transfer sürecini zorlaştırıyor. Ancak taraftarımız en iyi isimleri alacağımızdan şüphe etmesin. Yeni yılda sürprizler yapacağız" diye konuştu. Teknik direktör Yücel İldiz de mevcut kadronun kalitesine çok güvendiğini belirterek, "Kesinlikle iskeleti bozmayacağız. Nokta atışıyla eksik yerleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Denizlispor, yarın Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Mehmet Taş, Denizlispor, Spor
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