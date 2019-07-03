Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a 9 futbolcu daha gelecek
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Denizlispor'a 9 futbolcu daha gelecek

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes'i renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla takviyelerin süreceğini açıkladı.

Denizlispor'a 9 futbolcu daha gelecek, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'de Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes'i renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla takviyelerin süreceğini açıkladı. Şu ana kadar önemli isimleri Denizlispor'a kazandırdıklarını anlatan Atilla, "9 futbolcu daha gelecek" dedi. Titizlikle araştırma yaptıklarını vurgulayan Taner Atilla, "Teknik direktör Yücel İldiz'in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor. Rodallega, Sapunaru, Lopes, Tolgahan gibi önemli futbolcularımızı kadromuza kattık. Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Kehinde, Oğuz Yılmaz da kadroda kaldı" diye konuştu.
Bir hafta içinde açıklayacakları yeni isimler olacağını sözlerine ekleyen Atilla, "İyi ve mücadeleci bir kadro kurmak istiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun ve bize inansın. Tam 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'de iyi bir Denizlispor izleteceğiz" açıklamasında bulundu. Ege temsilcisi, bonservisi Beşiktaş'ta olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk ve geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Hadi Sacko ile prensipte el sıkıştı. Yeşil-siyahlı ekibin forvet arkasında görev yapan, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Chery için de girişimleri sürüyor. Antrenmanlara Denizli'de başlayan yeşil-siyahlılar, 5-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da ilk etap kampını yapacak.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
Spor
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