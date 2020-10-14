Denizlispor'a ara iyi geldi
14.10.2020 10:59
Süper Lig'de ilk 4 haftayı galibiyetsiz 2 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, milli maçlar için sezona verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.
Süper Lig'de ilk 4 haftayı galibiyetsiz 2 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, milli maçlar için sezona verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.
Milli arada takımdaki uyum sorununu büyük oranda çözdüklerini belirten Çetin, "Milli maç arası bizim için iyi geçti. Hazırlık maçı yaptık, takımdaki uyum sorununu büyük ölçüde çözdük. Kaliteli bir takıma sahibiz. Transfer döneminde istediğimiz takviyeleri yaptık. İnşallah ligde güçlü bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Denizlispor, ligde bu hafta 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
- Denizli
Son Dakika Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de