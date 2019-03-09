Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Bir Şok da Ziya'dan

Denizlispor'a Bir Şok da Ziya'dan

19 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek lider Denizlispor'da golcü Mehmet Akyüz'ün ardından orta sahada görev yapan Ziya Alkurt şoku da yaşandı.

Denizlispor'a Bir Şok da Ziya'dan, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek lider Denizlispor'da golcü Mehmet Akyüz'ün ardından orta sahada görev yapan Ziya Alkurt şoku da yaşandı. İdmanda sağ arka adalesinde sakatlanan Mehmet'ten gelen kötü haberle sarsılan yeşil-siyahlılarda, Ziya'nın da ağır girbal enfeksiyon nedeniyle 2 gündür idmanlara çıkamadığı bildirildi. 

Teknik direktör Yücel İldiz, oyuncusunun ateşinin 40 dereceye yükseldiği bilgisini vererek, "Hem Mehmet hem de Ziya'dan gelecek haberleri bekliyoruz. Umarım Ziya'nın hastalığı bir an önce iyileşir. Mehmet de sadece düz koşu yapabiliyor" dedi.

Yücel İldiz şartlar ne olursa olsun taraftarın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacaklarını ifade etti. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:02 Kaynak: DHA

Spor
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