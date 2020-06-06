Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor - Son Dakika

Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda orta saha transferi için Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Aarhus'da forma giyen Mustafa Amini'yi gündemine aldı.

Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda orta saha transferi için Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Aarhus'da forma giyen Mustafa Amini'yi gündemine aldı. Kalan 8 maçı kazasız bitirip ligi iyi bir yerde tamamlamak isteyen yeşil-siyahlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Ege ekibinin Avustralyalı futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transfer teklifinde bulunulduğu kaydedildi.

Bu sezon takımıyla birlikle 22 resmi müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Amini, 1815 dakika süre alıp 2 gol atma başarısı gösterdi. Aarhus'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın ortasında görev alabiliyor. Kariyerine ülkesinin Central Coast Mariners takımında başlayan Amini, 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Ardından Danimarka'nın Randers takımına imza atan orta saha oyuncusu, 2017-18'de ise Aurhus'a geldi.


Denizlispor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor         
17:07
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti         
17:00
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi         
16:58
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
16:53
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 20:09:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]