Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Gabonlu stoper
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor'a Gabonlu stoper

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un dış transferde Ümraniyespor'dan Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile ilgilendiği öğrenildi.

Denizlispor'a Gabonlu stoper, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un dış transferde Ümraniyespor'dan Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile ilgilendiği öğrenildi. Son 2 sezonda Ümraniye forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Appindangoye'nin alternatif olarak kadroda düşünüldüğü ifade edildi. Geçen sezon ligde 30, kupada 5 müsabakada görev alan Gabonlu savunmacı önceki sezon ligde 27 maça çıkmıştı. 1.84 boyundaki defans oyuncusu Gabon Milli Takımı'nda 50 kez görev aldı. Dış transfer listesinde onlarca futbolcu yer alan yeşil-siyahlılar, henüz kimseye resmi imza attırmadı.
Denizlispor'da takımı 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Başkan Ali Çetin, 2 hafta önce sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden İldiz'in takımda kalacağını açıklarken, tecrübeli teknik adam da görevini sürdüreceğini bildirdi. Yönetim içinden bir grubun ise Süper Lig'de ilk 5 hedefi için farklı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor. Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi Denizlispor için geçiyor. Yücel İldiz, Denizlispor'a 1'inci Lig'de 20 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı Fenerbahçe'den Berat Albayrak'a yanıt: 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir Tecavüzle suçlanan Neymar, Brezilya'da ifade verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Gabonlu stoper
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]