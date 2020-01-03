Denizlispor'a genç savunmacı - Son Dakika
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Denizlispor'a genç savunmacı

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen stoper Muhammet Özkal'ı kadrosuna kattı.

Denizlispor'a genç savunmacı, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen stoper Muhammet Özkal'ı kadrosuna kattı. Ara transfer çalışmalarına başlayan Denizlispor ilk takviyeyi savunmaya yaptı. Körfezspor'da profesyonel olarak bu sezon Bodrumspor'da 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki Muhammet, Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan genç oyuncu, yeşil-siyahlı ekibe transferinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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