Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a gol tesellisi
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Denizlispor'a gol tesellisi

1 saat önce

Süper Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu.

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Süper Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu.
Yeşil-siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı.
Ligde 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Denizlispor'da cuma günü deplasmanda oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı.
Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.


- Denizli
Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
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