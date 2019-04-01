Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a İki İyi Haber

Denizlispor'a İki İyi Haber

30 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, çarşamba günü evinde oynayacağı Altay maçına iddialı hazırlanırken, iki futbolcusundan gelen iyi haberle moral buldu.

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SPOR Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, çarşamba günü evinde oynayacağı Altay maçına iddialı hazırlanırken, iki futbolcusundan gelen iyi haberle moral buldu. Yeşil-siyahlılarda grip olan orta saha Recep Niyaz ve kasığında sorun bulunan Ziya Alkurt'un tamamen iyileştiği öğrenildi. İki futbolcunun tüm idmanlarda yer alması ve formlarının yüksek olması teknik direktör Yücel İldiz'i rahatlattı. Altay'ı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istediklerini belirten Yücel İldiz, "Milli aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altay'ın da hedefleri var. Artık kolay maç yok. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Çıkıp en iyi mücadelemizi gösterip 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:07 Kaynak: DHA

Altay, Denizlispor, Spor
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