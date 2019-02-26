Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Lig Yeni Başlıyor

Denizlispor'a Lig Yeni Başlıyor

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek.

Denizlispor'a Lig Yeni Başlıyor, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek. Rakibiyle zirvede puan farkını açma şansını kullanamayıp koltuktan averajla inen yeşil-siyahlılar, Osmanlıspor'u unutup deplasmandaki Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandı. Takımıyla çıktığı 15. maçta ilk kez sahadan boynu bükük ayrılan, haftanın ilk çalışması öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Yücel İldiz, "Tek maçı kazanan değil, sezonu kazanan şampiyon olur" dedi.

İldiz, "Osmanlıspor maçını bırakıp tamamen Elazığspor'a konsantre olmalıyız. Kalan haftaları maç maç ele alacağız. Mutlu sona haftayı değil sezonu zirvede bitiren takım ulaşacak" diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de şampiyonluk için takım olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, "Osmanlıspor maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak önümüze bakmamız gerekiyor. Biz iyi ve karakterli bir takımız. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

Elazığspor, Denizlispor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü

Uçak Kazasında Ölen Futbolcuyla İlgili Rapor Ortaya Çıktı! Pilot Temel Hatalar Yapmış Fenerbahçe'den Vodafone Park'taki Taraftarlarına Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Lig Yeni Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]