Denizlispor'a Şilili kanat geliyor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde kaleci Cenk Gönen, Alman orta saha Bakalorz ve Boşnak golcü Mesanovic'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaştı. Bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da bulunan ve geçen sezonu Juarez'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Forvette de görev yapabilen Sagal, geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili Milli Takımı'nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı.Öte yandan hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılar yarın Afyon'da 6 günlük kampa girecek. Ege ekibi 29 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü, 3 Eylül Perşembe günü ise Bandırmaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.