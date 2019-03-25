Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a 'Süper' Prim

Denizlispor'a 'Süper' Prim

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala rakiplerinin 6 puan önünde Süper Lig potasında yer alan lider Denizlispor'da şampiyonluk primi açıklandı.

Denizlispor'a 'Süper' Prim, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala rakiplerinin 6 puan önünde Süper Lig potasında yer alan lider Denizlispor'da şampiyonluk primi açıklandı. Başkan Ali Çetin, büyük müjde verip Süper Lig'e çıkılması halinde oyunculara 300'er bin TL prim dağıtılacağını söyledi. Tarihinin en büyük ödüllerinden birini belirleyen yönetimin bu haberi takımda büyük mutluluk yarattı. Çetin, kararı yönetim kurulu ile birlikte aldıklarını, paraları adil bir şekilde dağıtacaklarını açıkladı.

Primlerin futbolcuların oynadıkları maçlara göre hesaplanacağını anlatan Ali Çetin, "Yönetim kurulu üyeleriyle yaptığımız toplantıda şampiyonluk primini 300'er bin TL olarak belirledik. Bunu eşit ve adaletli bir şekilde yapacağız. 34 maçın tamamını oynayan 300 bin TL alacak. Ancak 34 maç oynayan ile 8 maç oynayan futbolcu aynı parayı almayacak. Oynadığı maçlara göre hesaplanacak. Futbolcularımız bizleri buralara kadar getirdi, sonunu da getirecektir. Alacakarı para helal olsun" dedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

prim, Denizlispor, Spor
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