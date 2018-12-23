Son Dakika Haberleri: Denizlispor'a Zolan'dan Büyük Destek

Denizlispor'a Zolan'dan Büyük Destek

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek devreyi 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor'da tüm camia Süper Lig için kenetlendi.

Denizlispor'a Zolan'dan Büyük Destek, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek devreyi 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor'da tüm camia Süper Lig için kenetlendi. 

Karşılaşmayı büyük heyecanla izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 90 dakika bitiminde büyük bir sevinç yaşadı. Başkan Ali Çetin'le birlikte sahaya inerek santra noktasına yeşil-siyahlı bayrak diken Zolan, ardından taraftarlarla karşılıklı tezahüratta bulundu. 

Soyunma odasının yolunu tutan Osman Zolan, sevincini teknik ekip ve futbolcularla paylaştı. Oyuncuların 6'şar bin TL olan iç saha galibiyet primini önce 12 bin TL'ye çıkaran Osman Zolan, takımın ısrarlarıyla rakamı 15'er bin TL'ye yükseltti. Tatil öncesi prim dopingiyle çifte sevinç yaşayan oyuncular, kurmaylara şampiyonluk sözü verdi. Yıllar sonra Süper Lig şarkıları söyleyen Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz de ara transfer döneminde gereken takviyeleri yaparak ikinci devreye çok daha güçlü gireceklerini söyledi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

İstanbulspor, Denizlispor, Spor
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