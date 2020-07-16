Denizlispor Alanya'da galibiyete inanıyor - Son Dakika

Denizlispor Alanya'da galibiyete inanıyor

SÜPER Lig'de son olarak evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına oldukça iddialı hazırlanıyor.

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SÜPER Lig'de son olarak evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına oldukça iddialı hazırlanıyor. Uzun süre sonra alınan kritik galibiyetle moral bulan yeşil-siyahlı ekip, Alanyaspor maçını kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor. Düşme hattıyla arasında 3 puan bulunan Ege ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ligin son haftasına rahat girmek istiyor.

Teknik Sorumlu Levent Kartop Trabzonspor galibiyetiyle üzerlerindeki ölü toprağını attıklarını söyledi. Aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurgulayan Kartop, "Önümüzde iki önemli maç daha var. Denizlispor düşmeyecektir. Fedakarca mücadele ederek istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Rehavete asla kapılmayacağız. Buna izin verirsek üzülürüz" diye konuştu.Bu arada yönetim maç öncesi futbolculara para dağıtacak. Denizlispor'da sakatlıkları süren kaleci Tolgahan ile sağ bek Lopes, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Alanya'da galibiyete inanıyor - Son Dakika Spor
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