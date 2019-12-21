Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Denizlispor Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Denizlispor Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından şut ve pas çalışması yapılırken antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.


Tedavisine Fransa'da devam edilecek olan Zakarya Bergdich takımla çalışmalara katılmadı.


Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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