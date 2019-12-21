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Denizlispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
6 saat önce
Denizlispor Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
Denizlispor Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından şut ve pas çalışması yapılırken antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.
Tedavisine Fransa'da devam edilecek olan Zakarya Bergdich takımla çalışmalara katılmadı.
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