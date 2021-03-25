Denizlispor, Altay hazırlık maçında karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Ligde son olarak evinde oynayıp 0-0 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçının ardından 3 gün izin yapan yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden toplandı. Ege ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Denizlispor, 28 Mart Pazar günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

- Denizli