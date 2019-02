Denizlispor-Altınordu: 1-0

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Seyfettin Ünal (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Furkan (xx), Alperen (xxx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xxx) (Dk. 80 Gökhan), Deniz (xx) (Dk. 77 Burak Altıparmak xx), Mbamba (xxx), Recep (xxx), Aissati (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 90 Seddar), Mehmet Akyüz (xx)ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Hasan (x), Yusuf (xx), Berkay (xxx) (Dk. 79 Alican x), Okan (x) (Dk. 46 Deniz x), Muhammed (x), Murat (x) (Dk. 80 Atakan x), Anıl (xx), Sefa (xx)GOL: Dk. 65 Burak Çalık ( Denizlispor SARI KARTLAR: Mbamba, Kerem Can, Deniz, Furkan (Denizlispor), Sefa, Kerim ( Altınordu Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde lider Denizlispor evinde Play-Off hattında yer alan Altınordu'yu 65'inci dakikada Burak Çalık'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkarıp 46 puana ulaşan Denizlispor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ligdeki 14 haftalık namağlup serisi sona eren Altınordu ise 35 puanda kaldı.22'nci dakikada ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Recep iyi vurdu, kaleci Erce köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çelmeyi başardı.26'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Altınordulu Anıl'ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.31'inci dakikada Denizlispor etkili geldi. Sağdan Aissati'nın yerden çıkardığı topa müsait pozisyonda Recep vurdu, savunmada Hasan'ın son anda çıkardığı topu Burak Çalık tamamladı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.35'inci dakikada Burak Çalık'ın sol çizgiden çevirdiği topa Recep ceza sahasında bekletmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.51'inci dakikada Altınordu atağında Sefa'nın ara pasında sağdan ceza sahasına sokulan Anıl'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.61'inci dakikada Kerem Can soldan kesti, iyi yükselen Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.65'inci dakikada Mbamba'nın pasında Altınordulu Hasan'ın ayağından seken topa hareketlenen Burak Çalık, kaleci Erce'yi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.78'inci dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Burak Çalık'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.88'inci dakikada Altınordulu Muhammed'in sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.- Denizli